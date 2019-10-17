В Подмосковье рассказали об экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
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Акция проводится до 20 декабря. Её задачи — экономия природных ресурсов за счёт сдачи во вторичную переработку макулатуры и развитие культуры раздельного сбора мусора.
Организаторами экомарафона стали Общественная палата Московской области и Главное управление социальных коммуникаций региона.
Ранее советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».