В Подмосковье рассказали об экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

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В Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!», сообщает Nation News со ссылкой на пресс-релиз организаторов.
В Подмосковье рассказали об экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
  • © Пресс-служба администрации городского округа Химки

Акция проводится до 20 декабря. Её задачи — экономия природных ресурсов за счёт сдачи во вторичную переработку макулатуры и развитие культуры раздельного сбора мусора.

Организаторами экомарафона стали Общественная палата Московской области и Главное управление социальных коммуникаций региона.

Ранее советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».

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