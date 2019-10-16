ЯНАО впервые примет участие во «Всеобщем музыкальном диктанте»

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Ямало-Ненецкий автономный округ впервые примет участие в международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант», сообщает kp.ru. Она состоится в субботу, 19 октября.
ЯНАО впервые примет участие во «Всеобщем музыкальном диктанте»
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Мероприятие проведут в Лабытнанги и Ноябрьске. Нужно будет ознакомиться с авторским музыкальным отрывком в исполнении опытного педагога и записать услышанный материал.

В 2019 году авторами сочинения для диктанта стали композиторы Виталий Алеев и Святослав Оводов.

Всего предусмотрено десять вариантов, адаптированных под разные уровни сложности.

Акция пройдёт на 98 региональных площадках в 67 городах России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о Всероссийском экономическом диктанте в Ижевске.

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