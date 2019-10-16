ЯНАО впервые примет участие во «Всеобщем музыкальном диктанте»
- @musdictation
Мероприятие проведут в Лабытнанги и Ноябрьске. Нужно будет ознакомиться с авторским музыкальным отрывком в исполнении опытного педагога и записать услышанный материал.
В 2019 году авторами сочинения для диктанта стали композиторы Виталий Алеев и Святослав Оводов.
Всего предусмотрено десять вариантов, адаптированных под разные уровни сложности.
Акция пройдёт на 98 региональных площадках в 67 городах России.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о Всероссийском экономическом диктанте в Ижевске.