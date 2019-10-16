Мишель Пфайффер рассказала о своих ролях
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По её словам, к своим отрицательным персонажам она относится так же, как к положительным.
«Стараюсь как можно глубже погрузиться в психологию этих героинь. Но это тем сложнее, чем дальше от тебя они отстоят. Такую героиню я играла, например, в фильме «Белый олеандр», — заявила она.
Как отметила Пфайффер, многие могут удивиться, но это был самый сложный для неё персонаж, и она никак не могла почувствовать связь с ним.
Кроме того, актриса сообщила, что прекрасно себя чувствует и без работы, поскольку у неё много других дел. В частности, она запустила собственную парфюмерную компанию.
Ранее Пфайффер рассказала о своей героине в фильме «Малефисента: владычица тьмы».
Сергей Мелькумов, один из продюсеров «Дылды», в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».