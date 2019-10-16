Мишель Пфайффер рассказала о своих ролях

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Голливудская актриса Мишель Пфайффер в беседе с kp.ru рассказала о своих ролях.
Мишель Пфайффер рассказала о своих ролях
  • © Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По её словам, к своим отрицательным персонажам она относится так же, как к положительным.

«Стараюсь как можно глубже погрузиться в психологию этих героинь. Но это тем сложнее, чем дальше от тебя они отстоят. Такую героиню я играла, например, в фильме «Белый олеандр», — заявила она.

Как отметила Пфайффер, многие могут удивиться, но это был самый сложный для неё персонаж, и она никак не могла почувствовать связь с ним.

Кроме того, актриса сообщила, что прекрасно себя чувствует и без работы, поскольку у неё много других дел. В частности, она запустила собственную парфюмерную компанию.

Ранее Пфайффер рассказала о своей героине в фильме «Малефисента: владычица тьмы».

Сергей Мелькумов, один из продюсеров «Дылды», в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

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