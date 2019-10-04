Мишель Пфайффер рассказала о своей героине в фильме «Малефисента: владычица тьмы»

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Актриса Мишель Пфайффер рассказала о своей героине в фильме «Малефисента: владычица тьмы», сообщает kp.ru.
Мишель Пфайффер рассказала о своей героине в фильме «Малефисента: владычица тьмы»
  • Reuters

«Для меня было огромным удовольствием играть королеву-злодейку. Она знает, чего можно ожидать от Малефисенты, знает, что та может её уничтожить. И ещё она знает, что у неё, в отличие от фей, нет магических сил», — заявила Пфайффер.

По словам актрисы, главное оружие её героини — хитрость, она должна умело манипулировать окружающими.

Пфайффер отметила, что, как и любой реальный злодей, королева считает, что делает что-то правильное и справедливое, помогает своему народу.

«Правда, не задумываясь готова уничтожить чужой… Во имя добра она совершает очень много зла, для неё цель оправдывает средства», — добавила актриса.

Действие новой картины разворачивается спустя несколько лет после представленных в первом фильме событий.

Ранее один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

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