Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.

Отмечается, что скачок вызван стремительной сменой циклона антициклоном над территорией Центрального федерального округа России.

«Атмосферное давление вблизи его центра (антициклона. — RT) вырастет до 1028 гПа (771 мм рт. ст. — RT), что выше вчерашнего на 20—25 единиц гПа», — говорится в сообщении.

Гидрометцентр предупреждает, что хотя отклонения показателей атмосферного давления от нормы незначительны, их колебания могут отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Также над столичным регионом сохранится непостоянный температурный фон.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сказала, что от предстоящей недели следует ожидать «колебаний температурного фона».

Сообщалось, что 15 октября ожидается до +13 °С.