Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT заявил, что ему ничего не известно о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, кроме того, что «она тяжело больна».
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
  • РИА Новости

«Мне ничего не известно о состоянии Анастасии Заворотнюк, кроме того, что она тяжело больна. С ней нет никакой связи», — сказал он.

Пригожин назвал ужасным то, что происходит сейчас в медиапространстве вокруг здоровья актрисы.

Также он заявил, что все переживают за Анастасию, беспокоятся и хотят её выздоровления.

«Но мы не знаем, что с ней происходит. У нас ноль информации. Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мне непонятна позиция молчания, которую заняло её ближайшее окружение», — заявил продюсер. 

Пригожин считает, что близкие Заворотнюк «не смогли чётко и вовремя просто сказать правду людям и тем самым создали информационный дефицит вокруг состояния любимой многими актрисы». 

«Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе», — сказал он.

18 сентября kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах передавало, что Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно.

13 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Директор актрисы Стас Христов рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».

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