В Москве 14 октября ожидается до +16 °С

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В Москве в понедельник, 14 октября, ожидается до +16 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +14...+16 °C.

Ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре России предупредили о значительном понижении температуры — на 5—6 градусов в Москве с 17 октября.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего в средней полосе России может в первую очередь повлиять на биологические ритмы людей старшего возраста и детей.

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