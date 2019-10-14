В Москве 14 октября ожидается до +16 °С
По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +14...+16 °C.
Ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный, 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре России предупредили о значительном понижении температуры — на 5—6 градусов в Москве с 17 октября.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего в средней полосе России может в первую очередь повлиять на биологические ритмы людей старшего возраста и детей.