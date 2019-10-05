Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
  • РИА Новости

«Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например переезжаем далеко от места рождения. (Если произойдёт сокращение зимы. — RT) нам придётся принимать серьёзные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей», — заявил Онищенко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» отметил, что в средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего.

По его словам, постепенно уменьшается промежуток времени между переходом температуры воздуха от устойчиво отрицательных к стабильно положительным значениям.

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