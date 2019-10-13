В Москве 13 октября ожидается до +14 °С

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В Москве в воскресенье, 13 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +12...+14 °C.

Ожидается облачная погода, возможен дождь.

Ветер западный, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 12 и 13 октября. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего в средней полосе России может в первую очередь повлиять на биологические ритмы людей старшего возраста и детей.

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