В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье 12—13 октября объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Период действия предупреждений о дожде — с 09:00 до 21:00 12 октября, о ветре — с 11:00 12 октября до 23:00 13 октября.
Ранее сообщалось, что в Москве 12 октября ожидается до +12 °С.
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