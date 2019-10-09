Одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае

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Члены научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России одобрили проектную документацию по сохранению Ханской мечети в Бахчисарае, сообщает «Крыминформ».
Одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае
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«Работы на объекте будут проводиться в рамках реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Ханский дворец» (XVI—XIX века)», — заявили в пресс-службе Госкомнаследия Крыма.

Мечеть — одна из крупнейших в республике. Её построили в 1532 году.

Ранее в Госдуме рассказали о работах по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае.

НСН сообщала, что на ВДНХ в Москве планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника».

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