В Московском зоопарке построят новый павильон для ластоногих

В Московском зоопарке построят трёхэтажный павильон «Ластоногие» с бассейнами и экспозиционной галереей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Проект уже согласован в Москомэкспертизе.

«Павильон станет домом для северных морских котиков и серых тюленей. Павильон будет состоять из комплекса бассейнов с помещениями для морских животных», — заявили в пресс-службе ведомства.

В состав водного комплекса войдут два больших вольера и три малых, а также боксы для животных.

На первом этаже разместят экспозиционную галерею, на втором — морозильную и холодильную камеры, на третьем — помещения для отдела зоологической службы.

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