В Московском зоопарке построят новый павильон для ластоногих

Короткая ссылка
В Московском зоопарке построят трёхэтажный павильон «Ластоногие» с бассейнами и экспозиционной галереей.
В Московском зоопарке построят новый павильон для ластоногих
  • @moscow_zoo
  • vk.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Проект уже согласован в Москомэкспертизе.

«Павильон станет домом для северных морских котиков и серых тюленей. Павильон будет состоять из комплекса бассейнов с помещениями для морских животных», — заявили в пресс-службе ведомства.

В состав водного комплекса войдут два больших вольера и три малых, а также боксы для животных.

На первом этаже разместят экспозиционную галерею, на втором — морозильную и холодильную камеры, на третьем — помещения для отдела зоологической службы.

Ранее НСН сообщала, что соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить