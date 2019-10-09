В Историческом музее рассказали о планах на сезон

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Директор Исторического музея Алексей Левыкин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о планах на сезон.
В Историческом музее рассказали о планах на сезон
  • РИА Новости

«Совсем скоро мы откроем новый выставочный сезон проектом «Час потехи». Эта выставка будет посвящена праздникам, забавам и народным увеселениям, причём на большом хронологическом отрезке: от XVII до ХХ века», — заявил он.

В ноябре начнёт работу экспозиция «Фаберже и придворные ювелиры». Большой выставочный проект посвятят 250-летию ордена Святого Георгия.

Завершить год планируется выставкой о традициях русской свадьбы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что выставка молодых российских художников откроется 12 октября в Музее актуального реализма Тольятти.

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