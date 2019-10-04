Выставка «Час потехи» откроется в Историческом музее 10 октября
Она расскажет о праздниках, потехах и массовых гуляньях в России с XVII века до начала XX столетия.
Можно будет увидеть около 400 предметов, в том числе карнавальные сани императрицы Екатерины II.
Среди других экспонатов — посуда, коллекция праздничных народных костюмов и головных уборов регионов России.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что выставка «На страже границ Боспора» откроется 22 октября в Историко-археологическом музее в Керчи.