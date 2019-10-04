Выставка «Час потехи» откроется в Историческом музее 10 октября

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Выставка «Час потехи» начнёт работу в Государственном историческом музее 10 октября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Она расскажет о праздниках, потехах и массовых гуляньях в России с XVII века до начала XX столетия.

Можно будет увидеть около 400 предметов, в том числе карнавальные сани императрицы Екатерины II.

Среди других экспонатов — посуда, коллекция праздничных народных костюмов и головных уборов регионов России.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что выставка «На страже границ Боспора» откроется 22 октября в Историко-археологическом музее в Керчи.

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