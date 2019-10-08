Выставка «Античные коллекции императрицы Марии Фёдоровны» откроется 10 октября в Петербурге

Выставка «Античные коллекции императрицы Марии Фёдоровны. К 260-летию со дня рождения» откроется 10 октября в Павловском дворце, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

На экспозиции представлены предметы из собрания «Павловска», а также керамические вазы из Эрмитажа и две картины из Русского музея. Выставка будет открыта до 1 апреля 2020 года.

Коллекция Марии Фёдоровны — первая в России, в которой рядом с мраморными статуями и бюстами появились предметы античного быта и расписные вазы. В число экспонатов также попали бронзовые и терракотовые обрядовые статуэтки, амфорные ручки с клеймами, печатки с надписями, наконечники копий и стрел, игральные кости.

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