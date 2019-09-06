Росреестр поставил на кадастровый учёт объекты Политехнического музея в Москве

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учёт объекты инженерной инфраструктуры Политехнического музея, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В совокупности мы поставили на кадастровый учёт 18 объектов инженерной инфраструктуры вблизи здания Политехнического музея, в том числе амфитеатр, конструкции террасы и десять мостовых переходов протяжённостью 139 м», — заявил заместитель главы управления Александр Левченков.

Реконструкция музея началась пять лет назад. С 2017 по 2019 год там провели основные восстановительные и реставрационные работы. Их завершение намечено на 2020 год.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.