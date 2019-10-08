В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени

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Ночь с 7 на 8 октября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени
  • АГН «Москва»

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 6:00 мск, в городе +0,5 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Предыдущий минимум был зафиксирован в ночь с 6 на 7 октября. Тогда температура в столичном регионе понизилась до отметки +0,8 °С.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности 8 октября в Москве и Подмосковье. 

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на состояние здоровья. 

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