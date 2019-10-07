В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени

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Интерфакс сообщает, что ночь с 6 на 7 октября стала самой холодной с начала осени.
В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени
  • АГН «Москва»

Как отмечает агентство, ссылаясь на столичное метеобюро, температура воздуха понизилась до +0,8 °С. 

«Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял +1,3 °С», — сказал собеседник.

Отмечается, что данные были получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.

Ранее Минтранс предупредил о возможности гололедицы в Подмосковье 7 октября.

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на состояние здоровья.

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