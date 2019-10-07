В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени
- АГН «Москва»
Как отмечает агентство, ссылаясь на столичное метеобюро, температура воздуха понизилась до +0,8 °С.
«Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял +1,3 °С», — сказал собеседник.
Отмечается, что данные были получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.
Ранее Минтранс предупредил о возможности гололедицы в Подмосковье 7 октября.
Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на состояние здоровья.