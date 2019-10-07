В Москве 6 октября выпало 17% октябрьской нормы осадков

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За воскресенье, 6 октября, на Москву выпало 10 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, это 17% октябрьской нормы.

«Менее чем за сутки на Москву выпало около 17% октябрьской нормы осадков, которая составляет 59 мм», — цитирует Интерфакс сообщение Гидрометцентра России.

Отмечается, что приведены данные по состоянию на 21:00 6 октября.

Также уточняется, что в столичном регионе до конца дня вторника, 8 октября, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы.

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