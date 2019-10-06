В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы. По его словам, потепление в Москве ожидается ближе к выходным.

«Температура и сегодня (6 октября. — RT), и завтра будет ниже климатической нормы примерно на 4 °С... В ночь на понедельник температура будет около нулевой отметки. Прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.

Ранее Вильфанд отметил, что в средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что такое сокращение может повлиять на биологические ритмы россиян.