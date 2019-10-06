Учёные назвали самые безопасные места Земли в случае мировой эпидемии

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Учёные выяснили, что в случае мировой эпидемии наиболее безопасными местами на Земле являются островные государства: Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Об этом сообщает портал Science Alert.
Учёные назвали самые безопасные места Земли в случае мировой эпидемии
  • Веллингтон / © Pixabay

«Островные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и Исландия, являются самыми пригодными на Земле местами убежища для восстановления «полномасштабного технологического общества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что именно на этих территориях есть необходимые ресурсы для того, чтобы пережить «глобальную пандемию».

Ранее учёные спрогнозировали возможные последствия в случае ядерной войны.

По их данным, количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, уменьшится на 20—35%, что вызовет снижение температуры на планете на 2—5 °С и сокращение количества осадков на 15—30%.

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