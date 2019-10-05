Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы в ближайшую неделю.

«Будет тенденция на понижение температуры как в ночные, так и в дневные часы практически до среды. Наиболее холодные ночи ожидаются с воскресенья также до среды. По Подмосковью заморозки от 0 °С до -2 °С. В Москве в ночные часы температура будет от 0 °С до +3 °С. По температуре в дневные часы самые холодные дни ожидаются с понедельника по среду. В Москве — не выше +5…+7 °С. По области — +4…+7 °С. Температура начиная с воскресенья до среды будет ниже климатической нормы на 2 °С. Приход температуры, близкой к климатической норме, мы ожидаем в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье. Будет небольшое повышение на 2—3 °С», — сказал он.

По словам синоптика, самая высокая температура ожидается ближе к выходным, будет около +8…+10 °С днём.

«Ночные заморозки прекратятся начиная с четверга. За счёт влияния Атлантики температуры повысятся. Сегодня в Москве преимущественно без осадков, но они ожидаются с воскресенья на понедельник. Будет смешанная фаза — дождь с мокрым снегом. Возможны кратковременные заряды в первые дни недели. Но сильных осадков не будет», — заключил Варакин.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье 6 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, который местами может достигать 17 м/с.