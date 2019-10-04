Режиссёр Александр Хван прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Режиссёр Александр Хван в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
Режиссёр Александр Хван прокомментировал сообщения о своей госпитализации
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«Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хван экстренно госпитализирован в Москве.

Режиссёр — выпускник ВГИКа. Получил известность после фильма «Дюба-Дюба» (1992) с Олегом Меньшиковым в главной роли. Всего снял около 30 лент, сыграл более чем в десяти картинах. Занимает должность секретаря правления Союза кинематографистов России.

27 сентября актёр Виктор Балабанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации.

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