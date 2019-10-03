Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в выходные

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Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в выходные.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в выходные
  • РИА Новости

«В субботу ещё осадки в виде мокрого снега с дождём. В воскресенье, скорее всего, прекращение осадков, хотя местами по Ленинградской области могут наблюдаться. Особенно это будет вблизи водоёмов», — заявил он.

По его словам, речь идёт в том числе о южном береге Ладожского озера, Финского залива.

Как отметил Колесов, к субботе в центре города ожидается температура, близкая к 0 °С, в окрестностях — слабо отрицательные температуры.

«Но в воскресенье, скорее всего, ещё холоднее, в окрестностях будет до -4 °С», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН сообщил, что температура воздуха в Москве, Московской области и сопредельных регионах на текущей неделе будет на несколько градусов выше нормы.

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