Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы

Короткая ссылка
Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы, сообщает Nation News со ссылкой на результаты опроса, организованного сервисом OneTwoTrip.
Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

47,5% респондентов заявили, что ещё не планировали отдых.

По словам 23,5%, они хотели бы отправиться путешествовать, но не уверены, получится ли. Из них более 16% собираются отправиться в поездку за границу, а более 7% — по стране.

Почти 15% хотели бы встретить 2020 год в домашней обстановке, 12% — в кругу друзей и близких.

2,6% участников опроса рассказали о желании отметить Новый год на даче.

Ранее портал Newinform сообщал о самых бюджетных направлениях для летнего отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить