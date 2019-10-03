Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы

Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы, сообщает Nation News со ссылкой на результаты опроса, организованного сервисом OneTwoTrip.

47,5% респондентов заявили, что ещё не планировали отдых.

По словам 23,5%, они хотели бы отправиться путешествовать, но не уверены, получится ли. Из них более 16% собираются отправиться в поездку за границу, а более 7% — по стране.

Почти 15% хотели бы встретить 2020 год в домашней обстановке, 12% — в кругу друзей и близких.

2,6% участников опроса рассказали о желании отметить Новый год на даче.

Ранее портал Newinform сообщал о самых бюджетных направлениях для летнего отдыха.