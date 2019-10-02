Эксперт оценил риски таяния вечной мерзлоты

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Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с URA.RU оценил риски таяния вечной мерзлоты на территории России.
Эксперт оценил риски таяния вечной мерзлоты
  • ©Pixabay

«Прежде всего в зоне риска будут автомобильные дороги», — сказал он.

По его мнению, железные дороги на вечной мерзлоте — ещё более спорная вещь, поскольку из-за таяния им постоянно требуется ремонт.

Эксперт также отметил, что в местах вечной мерзлоты находятся многие газовые и нефтяные объекты.

Ранее ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин назвал российские города, которые находятся в наиболее активной зоне таяния мерзлоты. По его словам, это Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

В 2018 году старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил опасность таяния вечной мерзлоты.

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