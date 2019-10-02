Учёный рассказал о таянии многолетней мерзлоты в России

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что из-за глобального потепления в России начала таять многолетняя мерзлота. Самые высокие темпы таяния выявлены в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

«Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она будет активно таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу её нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский», — приводит РИА Новости слова Екайкина.

Также учёный добавил, что сейчас в зоне мерзлоты находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси, а к концу XXI века там окажутся Игарка, Якутск, Магадан.

Согласно данным доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) об океане и криосфере в меняющемся климате, одним из авторов которого является Екайкин, не исключено оттаивание к 2100 году многолетней мерзлоты в среднем на три-четыре метра.

Отмечается, что более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетней мерзлоты, ледников, снежного покрова и морского льда.

В июле научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова (ГГО) Андрей Киселев заявил, что потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Он отметил, что «таяние вечной мерзлоты — а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте — приведёт к изменениям грунта и техногенным катастрофам».

В августе глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил, что в Якутии построен тепличный комплекс, позволяющий давать урожай в условиях вечной мерзлоты и перепадов температур.