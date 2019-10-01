Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, улица Малая Дмитровка была перекрыта.
Проститься с Захаровым пришли министр культуры Владимир Мединский, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, вдова первого президента России Наина Ельцина и многочисленные коллеги.
Из театра кортеж отправится на Новодевичье кладбище. Захарова похоронят рядом с Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.
Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни.
Российский лидер Владимир Путин назвал его личностью колоссального масштаба.