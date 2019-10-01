Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Сотни людей, несмотря на проливной дождь, выстроились у московского театра «Ленком», где проходила церемония прощания с народным артистом СССР Марком Захаровым. Его проводили в последний путь аплодисментами.

РИА Новости

Как передаёт ТАСС, улица Малая Дмитровка была перекрыта. Проститься с Захаровым пришли министр культуры Владимир Мединский, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, вдова первого президента России Наина Ельцина и многочисленные коллеги. Из театра кортеж отправится на Новодевичье кладбище. Захарова похоронят рядом с Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым. Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни. Российский лидер Владимир Путин назвал его личностью колоссального масштаба.