Вопрос присвоения «Ленкому» имени Захарова назвали несвоевременным

Присвоение имени народного артиста СССР Марка Захарова московскому театру «Ленком» пока не рассматривалось ввиду несвоевременности обсуждения, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В ведомстве считают, что самое главное в эти дни — «достойно проводить великого мастера».

«Все прочие дискуссии пока представляются несвоевременными. Подобные вопросы сегодня не обсуждаются», — цитирует РИА Новости заявление департамента.

Ранее стало известно, что коллектив «Ленкома» намерен обратиться к мэрии Москвы с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова.

28 сентября Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.