Вопрос присвоения «Ленкому» имени Захарова назвали несвоевременным
- РИА Новости
В ведомстве считают, что самое главное в эти дни — «достойно проводить великого мастера».
«Все прочие дискуссии пока представляются несвоевременными. Подобные вопросы сегодня не обсуждаются», — цитирует РИА Новости заявление департамента.
Ранее стало известно, что коллектив «Ленкома» намерен обратиться к мэрии Москвы с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова.
28 сентября Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.