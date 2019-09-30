Директор «Ленкома» заявил о планах присвоить театру имя Захарова

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Коллектив театра «Ленком» намерен обратиться к мэрии Москвы с просьбой присвоить учреждению имя народного артиста СССР Марка Захарова. 
Директор «Ленкома» заявил о планах присвоить театру имя Захарова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении «Ленкому» имени Марка Анатольевича Захарова», — заявил он.

По его мнению, городские власти пойдут на встречу театру.

Также он сообщил о планах театра поставить памятник на могиле Захарова через год.

Ранее Варшавер в беседе с kp.ru рассказал о последнем спектакле режиссёра Марка Захарова.

Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни от воспаления лёгких.

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