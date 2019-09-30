Директор «Ленкома» заявил о планах присвоить театру имя Захарова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.
«Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении «Ленкому» имени Марка Анатольевича Захарова», — заявил он.
По его мнению, городские власти пойдут на встречу театру.
Также он сообщил о планах театра поставить памятник на могиле Захарова через год.
Ранее Варшавер в беседе с kp.ru рассказал о последнем спектакле режиссёра Марка Захарова.
Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни от воспаления лёгких.