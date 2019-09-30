В Гидрометцентре прогнозируют тёплый октябрь в России

Синоптики прогнозируют тёплый октябрь практически на всей территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Практически на всей территории России температура будет около и выше нормы, то есть октябрь ожидается тёплым», — сказал синоптик.

По его словам, класс «выше нормы» захватывает огромную территорию — это Уральский, Приволжский, Южный и Северо-Кавказский ФО, а также Западная Сибирь и средняя половина Сибири и Дальнего Востока.

«Во всех этих регионах температура выше нормы», — отметил он.

Как указал Вильфанд, около и немного ниже нормы (близко к норме, но на отрицательном фоне) температура в октябре будет на самом северо-западе — в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия.

«Ниже нормы нет нигде. Аномалия среднемесячной температуры будет 0…+1 °C, то есть чуть-чуть ниже нормы», — добавил он.

По прогнозам синоптиков, температура чуть ниже нормы будет в Бурятии, Иркутской, Читинской и Амурской областях, а также на юге Хабаровского края.

«На остальной территории всё около и выше нормы. Среднее превышение нормы будет на 1—1,5 °C», — рассказал специалист.

Он также сообщил, что дефицит осадков будет в южной половине европейской территории России.

«Брянск, Тула и дальше Самара, Уфа, Оренбург. Всё, что южнее этой линии, — мы прогнозируем дефицит осадков. Также дефицит осадков будет на Среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области и на юге Якутии», — сказал метеоролог.

По прогнозам синоптиков, дефицит осадков будет также наблюдаться в устье Амура.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива. По его словам, ожидается потепление до +19 °С.

При этом Вильфанд отмечал, что в различных регионах России с октября по март ожидаются температурные аномалии.

Также аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на здоровье.