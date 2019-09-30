В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +19 °С в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива. По его словам, ожидается потепление до +19 °С.

«На этой неделе погода будет крайне неустойчива. К центру европейской России приближается мощный циклон, его центр будет недалеко от столицы завтра. Тёплые воздушные массы по восточной периферии этого циклона приведут к тому, что температура существенно повысится. Уже сегодня она ожидается в диапазоне +13...+15 °С. Завтра днём ожидается +15...+17 °С , по области даже до +18 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, самый тёплый день специалисты прогнозируют 3 октября, когда температура днём достигнет +17...+19 °С.

«В течение всех этих дней достаточно будет дождливая погода с порывистым ветром. С 4 октября начинаются изменения в циркуляции, по-прежнему будет облачная погода с дождями и понижением температуры. Уже днём прогнозируется от +10 до +15 °С. 5 октября (ожидается. — RT) дальнейшее понижение температуры: и днём, и ночью всего +5...+10 °С. Уже 6 октября — заметный рост давления, прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра.