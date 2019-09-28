Валерия выразила соболезнования в связи со смертью Захарова

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Анна Лушникова
Российская певица Валерия в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Валерия выразила соболезнования в связи со смертью Захарова
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Это очень грустно и печально. Когда мы говорим про «Ленком», сразу вспоминаем Марка Захарова, и наоборот. Ещё в советское время театр был символом чего-то прогрессивного, невероятно современного. Марк Анатольевич умел собирать потрясающих актёров, снимал их в кино. Мы до сих пор говорим цитатами из его фильмов. За его жизнь было сделано очень много, он вписался в историю российской культуры, его произведения останутся с нами, и память будет жива», — сказала она.

По словам Валерии, с такими людьми, как Марк Захаров, уходит целое поколение «и неизвестно, появится ли в новое время кто-то такого же масштаба».

Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей. Марк Захаров был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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