В Туле планируют создать «Музейный квартал»

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В Туле намерены создать «Музейный квартал», сообщает kp.ru. Его должны образовать в 2020 году обновлённая Казанская набережная вместе с Тульским кремлём.
В Туле планируют создать «Музейный квартал»
  • РИА Новости

Планируется в полном объёме провести реставрационные работы и создать современные мультимедийные экспозиции таких музеев, как «Ясная поляна», «Куликово поле», В.Д. Поленова и Государственный исторический музей.

В шаговой доступности расположены музей оружия, музей самоваров, краеведческий музей, Музей станка в творческом индустриальном кластере «Октава».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.

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