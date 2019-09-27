В Туле планируют создать «Музейный квартал»

В Туле намерены создать «Музейный квартал», сообщает kp.ru. Его должны образовать в 2020 году обновлённая Казанская набережная вместе с Тульским кремлём.

РИА Новости

Планируется в полном объёме провести реставрационные работы и создать современные мультимедийные экспозиции таких музеев, как «Ясная поляна», «Куликово поле», В.Д. Поленова и Государственный исторический музей. В шаговой доступности расположены музей оружия, музей самоваров, краеведческий музей, Музей станка в творческом индустриальном кластере «Октава». Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.