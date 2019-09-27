На фестивале «Золотая осень» в Москве пройдут кулинарные мастер-классы

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На фестивале «Золотая осень» состоится 450 кулинарных мастер-классов и открытых демонстраций по приготовлению национальных блюд, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
На фестивале «Золотая осень» в Москве пройдут кулинарные мастер-классы
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Посетить занятия можно с 4 по 13 октября на 12 площадках. Среди них Красная площадь, площадь Революции, площадь Славы, улица Профсоюзная, бульвар Дмитрия Донского.

Например, на Красной площади научат готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху и открытый пирог с сибирскими ягодами.

Основная тема фестиваля — инновация в сельском хозяйстве.

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