На фестивале «Золотая осень» в Москве пройдут кулинарные мастер-классы
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Посетить занятия можно с 4 по 13 октября на 12 площадках. Среди них Красная площадь, площадь Революции, площадь Славы, улица Профсоюзная, бульвар Дмитрия Донского.
Например, на Красной площади научат готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху и открытый пирог с сибирскими ягодами.
Основная тема фестиваля — инновация в сельском хозяйстве.
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