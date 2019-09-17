На ВДНХ вновь откроют зимний каток

На ВДНХ в Москве вновь откроют зимний каток, сообщает НСН.

Закупочная процедура на выполнение работ по монтажу и демонтажу площадки с искусственным льдом будет представлена 18 сентября. Организатором проекта «Биржа торгов» является Департамент по конкурентной политике.

«Кaток ВДНХ три годa назад был признан самым большим в мире. Будет ли он таковым в этом году, расскажет заказчик, формировавший закупочную документацию», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о концертах и фестивалях на ВДНХ в День города.