На ВДНХ вновь откроют зимний каток

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На ВДНХ в Москве вновь откроют зимний каток, сообщает НСН.
На ВДНХ вновь откроют зимний каток
  • Pixabay

Закупочная процедура на выполнение работ по монтажу и демонтажу площадки с искусственным льдом будет представлена 18 сентября. Организатором проекта «Биржа торгов» является Департамент по конкурентной политике.

«Кaток ВДНХ три годa назад был признан самым большим в мире. Будет ли он таковым в этом году, расскажет заказчик, формировавший закупочную документацию», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о концертах и фестивалях на ВДНХ в День города.

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