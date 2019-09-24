Фестиваль «Золотая осень» пройдёт 4—13 октября в Москве

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Фестиваль «Золотая осень» пройдёт 4—13 октября в столице, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль «Золотая осень» пройдёт 4—13 октября в Москве
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Всего запланировано 1540 площадок — на Красной площади, площади Революции, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, а также на 22 сельскохозяйственных рынках, 96 ярмарках выходного дня и в 1386 сетевых магазинах.

Основная тема фестиваля — инновация в сельском хозяйстве.

Посетители смогут приобрести фермерскую продукцию, сезонные блюда. Предусмотрена и развлекательная программа, в том числе концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии и спортивные игры.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ вновь откроют зимний каток.

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