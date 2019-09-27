Друзь прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь прокомментировал RT своё возвращение в шоу «Что? Где? Когда?», при этом он не исключил своего появления на игре уже 28 сентября.

«На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация... Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — сказал Друзь.

По словам знатока, в этом сезоне он играть не будет, так как уже заявлена Инна Семёнова.

«На мой взгляд, она заслужила право играть вторую игру. Она будет играть. На этот сезон она заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду», — считает Друзь.

Он также выразил мнение по поводу перспектив команд в новом сезоне.

«Мне нравится команда Сиднева. Выйдет ли она в этот самый сезон? Не думаю, потому что там много команд на более удобных местах. А может, и выйдет в зимнюю серию. Это игра. Я люблю команду Сиднева, естественно, потому что я в ней играл», — сказал Друзь.

Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?».

В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».