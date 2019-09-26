В Третьяковской галерее прокомментировали рост доходов

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала сообщения о том, что музей впервые заработал более миллиарда рублей за год (в 2018 году).

«Да, вот так заработали. Это связано с ростом количества зрителей. С 2014 года аудитория выросла почти на миллион. Уже в 2016 году у нас было больше двух миллионов посетителей», — сказала она.

По её словам, всё зависит от популярности той или иной выставки. К примеру, на Илью Репина пришли 600 тыс. человек. Также были востребованы экспозиции Архипа Куинджи, Валентина Серова, Ивана Айвазовского.

«Ещё ключевую роль в росте бюджета занимает музейный магазин сувениров», — отметила Трегулова.

Она добавила, что музей очень тесно работает с партнёрами и спонсорами.

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