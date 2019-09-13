Выставка картин из Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбурге

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Выставка картин из Государственного Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбургском музее изобразительных искусств, сообщает RIA56.
Выставка картин из Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Экспозиция называется «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков».

Её основой стали работы голландских и фламандских художников, в том числе Яна Брейгеля, Юриана ван Стрека, Яна ван ден Хекке.

Выставка пройдёт в рамках культурной платформы «Арт-Окно».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.

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