Выставка картин из Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбурге

Выставка картин из Государственного Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбургском музее изобразительных искусств, сообщает RIA56.

Экспозиция называется «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков».

Её основой стали работы голландских и фламандских художников, в том числе Яна Брейгеля, Юриана ван Стрека, Яна ван ден Хекке.

Выставка пройдёт в рамках культурной платформы «Арт-Окно».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.