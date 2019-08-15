СМИ: Третьяковка и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году

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Третьяковская галерея и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы музеев.
СМИ: Третьяковка и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году
  • РИА Новости

Внебюджетные доходы Третьяковки впервые превысили миллиард рублей. За последние три года рост составил почти 50%.

Эрмитаж заработал 2,54 млрд (+12% по сравнению с 2017 годом).

Заработок Музея космонавтики в 2018-м составил 124 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2013-м, заявила директор Наталья Артюхина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический» в 2019 году выросло более чем на треть.

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