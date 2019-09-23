Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

«Могу только порадоваться за него. Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания», — сказал он.

По словам Вассермана, «можно только порадоваться, что это недоразумение в конце концов разрешилось».

Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».