Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
  • РИА Новости

«Могу только порадоваться за него. Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания», — сказал он.

По словам Вассермана, «можно только порадоваться, что это недоразумение в конце концов разрешилось».

Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить