Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
- РИА Новости
«Мне кажется, это прекрасно. Следующий сезон юбилейный, и без Александра Друзя это было бы странное мероприятие, потому что он — живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный. Сколько можно наказывать человека за несовершённый поступок? Я очень рад. Чем больше сильных игроков будет играть, чем больше людей вернётся, тем лучше», — сказал Скипский.
Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.
В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.
Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.
Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.
В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».