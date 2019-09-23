Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Игрок клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский в беседе с RT оценил возвращение Александра Друзя в телеклуб в следующем сезоне игр.

«Мне кажется, это прекрасно. Следующий сезон юбилейный, и без Александра Друзя это было бы странное мероприятие, потому что он — живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный. Сколько можно наказывать человека за несовершённый поступок? Я очень рад. Чем больше сильных игроков будет играть, чем больше людей вернётся, тем лучше», — сказал Скипский.

Ранее сообщалось, что Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

В феврале компании, работающие над созданием программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», приняли решение отстранить Друзя и бывшего главного редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку.

Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Позднее Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение.

В мае Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?».