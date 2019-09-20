Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин
- © Кадр из фильма "Из жизни Фёдора Кузькина", 1989 г.
«20 сентября ушёл из жизни заслуженный артист России Анатолий Александрович Бородин», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Краснодарского края.
Прощание состоится в понедельник, 23 сентября, в 11:00 в Музыкальном театре.
Бородин был вокалистом Краснодарского музыкального театра. Известен по съёмкам в фильмах «Из жизни Фёдора Кузькина», «Супермен», «Убийство на «Ждановской».
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