Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

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Заслуженный артист России Анатолий Бородин скончался в Краснодаре в возрасте 81 года.
Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин
  • © Кадр из фильма "Из жизни Фёдора Кузькина", 1989 г.

«20 сентября ушёл из жизни заслуженный артист России Анатолий Александрович Бородин», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Краснодарского края.

Прощание состоится в понедельник, 23 сентября, в 11:00 в Музыкальном театре.

Бородин был вокалистом Краснодарского музыкального театра. Известен по съёмкам в фильмах «Из жизни Фёдора Кузькина», «Супермен», «Убийство на «Ждановской».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Игоря Шибанова.

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