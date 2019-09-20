Умер народный артист России Игорь Шибанов

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Народный артист России, актёр петербургского ТЮЗа Игорь Шибанов, исполнивший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер на 76-м году жизни.
Умер народный артист России Игорь Шибанов
  • © сайт Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева

Об этом говорится в сообщении на сайте театра. 

«С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушёл из жизни народный артист России, актёр ТЮЗа имени А.А. Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — заявили в театре.

В сообщении говорится, что артист скончался по дороге в Краснодар, где должен был состояться спектакль с его участием.

Игорь Шибанов работал в ТЮЗе на протяжении 55 лет. Также он снимался в кино. Шибанов исполнил роли в фильмах Алексея Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Замок», сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и других.

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