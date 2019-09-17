Умер народный артист России Валерий Успенский

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Заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова народный артист России Валерий Успенский умер на 81-м году жизни.
Умер народный артист России Валерий Успенский
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  • © Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром», — говорится в сообщении.

Успенский окончил Ленинградскую консерваторию, с 1960 года работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем — руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, дирижёром Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, художественным руководителем и главным дирижёром Академического хора Хабаровска, хора Балтийской музыкальной академии.

Он также руководил студенческими хорами хабаровского Института культуры и искусства.

16 сентября на 91-м году жизни умер народный артист РСФСР, старейший актёр «Ленкома» Юрий Колычев.

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