Умер дирижёр Александр Вакульский

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Дирижёр Амстердамского симфонического оркестра Александр Вакульский скончался в Нидерландах на 71-м году жизни. Об этом сообщает Министерство культуры Башкирии.
Умер дирижёр Александр Вакульский
  • ©culture.bashkortostan.ru

«В Голландии скончался знаменитый дирижёр, уроженец Иглинского района Александр Вакульский», — говорится в сообщении.

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро.

Как отмечается, Вакульский широко известен во многих европейских странах, его называли самым талантливым российским дирижёром современности.

Музыкант 23 года проработал главным дирижёром Амстердамского симфонического оркестра. Он также сотрудничал с Государственным академическим симфоническим оркестром России. 

В феврале сообщалось о смерти композитора и дирижёра Вячеслава Овчинникова.

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