Руководитель Театра наций Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Встреча была приурочена к открытию в краевом центре первого фестиваля театров Дальнего Востока.

«Хабаровский край в плане театрального искусства — достаточно сильный. В других регионах эта сфера слабее, поэтому и было принято решение открыть фестиваль здесь», — заявил Миронов.

Он выразил надежду, что фестиваль поможет наладить межрегиональные связи.

Ранее портал Nation News сообщал, что Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.