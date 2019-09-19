Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края

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Руководитель Театра наций Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Евгений Миронов встретился с губернатором Хабаровского края
  • РИА Новости

Встреча была приурочена к открытию в краевом центре первого фестиваля театров Дальнего Востока.

«Хабаровский край в плане театрального искусства — достаточно сильный. В других регионах эта сфера слабее, поэтому и было принято решение открыть фестиваль здесь», — заявил Миронов.

Он выразил надежду, что фестиваль поможет наладить межрегиональные связи.

Ранее портал Nation News сообщал, что Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.

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