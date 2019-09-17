Кемеровская область примет участие в «Кроссе нации»

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Кемеровская область примет участие во всероссийском «Кроссе нации» 21 сентября, сообщает kp.ru.
Кемеровская область примет участие в «Кроссе нации»
  • Pixabay

Соревнования состоятся в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском, Киселёвске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске, Юрге и других населённых пунктах.

Как ожидается, на старт выйдут около 7 тыс. участников.

Легкоатлетический пробег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» проведут и в Севастополе. Будет три основные дистанции — 1000, 2000 и 4000 м.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всероссийский день бега проходит с 2004 года.

Ранее сообщалось, что в акции примет участие Ханты-Мансийский автономный округ.

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