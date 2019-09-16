Забег «Кросс нации» пройдёт 21 сентября в ХМАО
- РИА Новости
В акции примут участие Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Урай, Нефтеюганск, Лангепас, Югорск и другие населённые пункты, Нижневартовский, Нефтеюганский, Белоярский, Советский районы.
Приглашаются все желающие.
Также стало известно, что 22 сентября в Кирове пройдёт городская осенняя легкоатлетическая эстафета. Она разделена на 19 этапов для школьников и на 11 этапов для смешанных команд, передаёт progorod43.ru.
Старт — на Театральной площади.