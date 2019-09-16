Забег «Кросс нации» пройдёт 21 сентября в ХМАО

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Массовый забег «Кросс нации» состоится в субботу, 21 сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках Всероссийского дня бега, сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.
Забег «Кросс нации» пройдёт 21 сентября в ХМАО
  • РИА Новости

В акции примут участие Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Урай, Нефтеюганск, Лангепас, Югорск и другие населённые пункты, Нижневартовский, Нефтеюганский, Белоярский, Советский районы.

Приглашаются все желающие.

Также стало известно, что 22 сентября в Кирове пройдёт городская осенняя легкоатлетическая эстафета. Она разделена на 19 этапов для школьников и на 11 этапов для смешанных команд, передаёт progorod43.ru.

Старт — на Театральной площади.

Ранее сообщалось о забеге «Кросс нации» в Удмуртии.

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